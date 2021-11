Homem tatuado amputa dedos para se parecer com alienígena

Da Redação

Anthony Loffredo, um francês, de 33 anos, amputou dois dedos para se parecer com um alienígena. De acordo com Loffredo, sua meta é se transformar em um "extraterrestre", com um projeto chamado "Black Alien".

Anthony divulga as mudanças corporais que faz nas redes sociais. Em uma dessas publicações, ele mostra que já tatuou os globos oculares.

Além disso, o homem retirou o nariz e orelhas, realizou implantes subcutâneos para criar saliências na cabeça e rosto e até um corte na língua para deixá-la bifurcada.

O francês recebe diversas críticas nas redes sociais, porém, ele não se abala, já que está realizando um sonho de infância. Conforme Anthony, apenas 34% de seu objetivo final foi alcançado.

“Do outro lado do mundo para continuar meu projeto. O procedimento está indo bem. Mais um sonho que se realiza”, escreveu o artista na legenda da imagem em que aparece em um centro cirúrgico.