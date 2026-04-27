Homem suspeito de ter matado a ex-namorada no Paraguai pode ter fugido para o Brasil
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, de 22 anos, foi encontrada morta no apartamento onde vivia em Ciudad del Este na última sexta-feira (24)
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Autoridades paraguaias realizam buscas nesta segunda-feira (27) para localizar o brasileiro que é o principal suspeito do assassinato da estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, de 22 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em Ciudad del Este, no Paraguai, onde ambos residiam. A investigação aponta que o suspeito, ex-namorado da vítima, teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento. A polícia trabalha com a hipótese de que ele possa ter fugido para o Brasil.
O crime
De acordo com a perícia, a jovem brasileira foi morta com 58 golpes de tesoura de unha e sete facadas no apartamento que dividia com uma colega na última sexta-feira (24). Um laudo médico também apontou ferimentos no pescoço da estudante, o que indica asfixia por estrangulamento antes dos golpes. As armas utilizadas no crime foram apreendidas no local. Na manhã do crime, o homem teria ido ao apartamento supostamente para conversar com a jovem.
No momento do assassinato, o namorado da colega de quarto de Julia estava no imóvel. Ele relatou às autoridades que chegou a ouvir barulhos vindos do quarto da vítima e perguntou se havia algum problema, mas o suspeito respondeu negativamente através da porta. O corpo da estudante só foi encontrado por volta das 17h, quando sua colega de apartamento chegou ao local, encontrou a porta completamente trancada e precisou forçar a entrada pela varanda. Ainda na sexta-feira, a Justiça paraguaia autorizou buscas na residência do suspeito para o recolhimento de provas. Natural de Chapecó e com raízes em Navegantes, ambas cidades de Santa Catarina, Julia tem seu velório realizado nesta segunda-feira no litoral catarinense.