Homem suspeito de estuprar e manter namorada em cárcere é preso

Um homem, de 27 anos, foi preso após estuprar, torturar e manter a namorada em cárcere, no Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu na última segunda-feira (30) e após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (1º) e a justiça decidiu que ele continuará preso. O jovem que não teve o nome divulgado foi transferido para o Instituto Penal Campo Grande (IPCG).

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi resgatada com diversos ferimentos causados por queimaduras de ferro, isqueiro e água quente. O suspeito foi preso em flagrante na última segunda-feira (30), quando a vítima, de 20 anos, se aproveitou de um momento de distração e mandou uma mensagem falando que estava presa desde sábado (28) na casa do namorado, no bairro Vila Almeida.

Ainda conforme a delegada da Deam, durante o primeiro depoimento o suspeito continuou negando tudo e chegou a dizer que a jovem teria pulado do veículo na volta para casa, por isso desmaiou e que o álcool só teria caído no rosto dela porque a mesma havia esbarrado em sua mão.

A polícia informou que o suspeito permanece preso e solicitou por um novo depoimento, avisando que iria confessar alguns fatos. O caso segue investigação.

TORTURA

A vítima contou durante depoimento à polícia que ela e o suspeito estavam juntos há 1 ano e 4 meses, mas que o relacionamento nunca foi tranquilo, devido ao ciúmes do namorado. No dia do aniversário, os dois resolveram sair para comemorar, porém na volta começaram a discutir.

Dentro do carro o suspeito tentou enforcá-la e ela acabou desmaiando. A vítima informou que acordou algum tempo depois na casa do namorado, onde começaram as torturas.

Conforme a delegada, o suspeito teria jogado álcool no rosto da vítima e em seguida a queimado com ferro de passar roupa no mesmo lugar. A tortura continuou com água quente e também um isqueiro que, com ajuda de um aerossol, ele usou como se fosse maçarico.

Com informações do G1.

