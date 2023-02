Homem soterrado em terremoto 'ressuscita' dias depois do velório

Da Redação

Ahmed al-Maghribi foi encontrado por equipes de resgate e retirado de um prédio que desabou na Síria

Um homem que foi dado como morto ao ser localizado em escombros do terremoto na cidade de Atarib, na Síria, “voltou à vida” durante o próprio funeral. Ahmed al-Maghribi foi localizado pelas equipes de resgate e retirado de um prédio que desabou.

Durante os primeiros socorros, ele não demonstrou sinais vitais e a equipe médica o declarou como morto. O corpo do homem foi colocado em uma geladeira, onde permaneceu por dois dias até que familiares aparecessem para identificá-lo. As informações são do site britânico Daily Star.

-LEIA MAIS: Mortos em terremoto em Síria e Turquia passam de 33 mil

Após parentes confirmaram a identidade do sírio, o homem foi encaminhado para um cemitério para o cortejo fúnebre. No entanto, assim que o corpo chegou ao local, ele começou a se mover. Os funcionários da funerária resolveram abrir o caixão e encontraram o homem vivo e aparentemente bem.

As informações são do Metrópoles e do Portal Bhaz.

