Homem solta fogos para celebrar cura do câncer da mãe e é assassinado

Um homem foi morto pelo vizinho na segunda-feira (2) após soltar fogos de artifício para comemorar a cura do câncer da mãe. O crime aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O suspeito argumentou que tinha animais de estimação, e o barulho pode assustá-los. “Eu tenho um animal e é proibido fogos. Deita todo mundo no chão!”, disse no momento do crime.

O vizinho atirou na cabeça do homem que soltava fogos com uma espingarda de chumbinho, que chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor do disparo voltou para casa e dormiu, mas foi preso em flagrante logo depois. As informações são do site Ric Mais.

