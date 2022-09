Homem sofre infarto e morre ao ver companheiro pegando fogo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado no último fim de semana

Um homem, de 57 anos, morreu no último sábado (10), em Santa Luzia, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerias, após ver seu companheiro, de 53, pegando fogo. Ao presenciar o fato, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu.

continua após publicidade .

Segundo as informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), uma testemunha disse que o casal estava em um churrasco, quando começaram a discutir.

Por conta do desentendimento, o mais novo pegou uma garrafa de álcool e ateou fogo no próprio corpo. Assustado com o que estava acontecendo, o namorado dele teve um infarto e morreu no local.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. O homem que se queimou foi encaminhado, com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, para o Hospital João XXIII com aproximadamente 60% do corpo queimado.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Siga o TNOnline no Google News