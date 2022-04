Da Redação

Homem sofre convulsões e paradas cardíacas ao pisar em peixe

Um pescador sofreu convulsões e paradas cardíacas após pisar em peixe-leão na Praia de Bitupitá, em Barroquinha, Ceará. O animal é considerado muito venenoso.

O pesquisador Marcelo Soares disse que esse foi o primeiro acidente registrado em ambiente com a espécie invasora. “Esse é o primeiro acidente de peixe-leão registrado no Brasil em campo, em ambiente raso. Havia sido registrado alguns acidentes, mas em aquários, por pessoas que trabalham em aquários. Isso mostra que o animal está invadindo o ambiente”, afirmou o professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O pescador foi identificado como Francisco Mauro da Costa Albuquerque, de 24 anos. Segundo Ana Vitória Alves Laurindo, mulher dele, o jovem sofreu dores na região onde foi furado e teve convulsões e duas paradas cardíacas. O pescador ficou internado durante seis dias por conta do acidente.



Embora os acidentes com o peixe-leão raramente sejam letais, o animal injeta uma toxina neuromuscular que pode causar sintomas como febre e convulsões. Até esta segunda-feira (25), Francisco Mauro segue com dores no peito e no local da picada, mas a mulher dele disse que houve evolução no quadro de saúde — inclusive recebendo alta do hospital.

