Homem sofre acidente e a caminho da UPA pede mulher em casamento

Uma mulher foi pega de surpresa na noite do último sábado, dia 22 de julho, ao receber um pedido de casamento de seu namorado. No entanto, o que chama a atenção é que a proposta de união aconteceu dentro de uma ambulância, logo após o homem sofrer um acidente de trânsito em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. As informações são do G1.

Elias Nunes de Souza, de 53 anos, vive e trabalha em Brasília, Distrito Federal, como motorista de aplicativo. No último sábado, ele estava viajando para a cidade baiana para encontrar a namorada, Eliene Dias dos Santos, quando perdeu o controle da direção do automóvel que conduzia e capotou na BR-242. Elias disse à imprensa que foi fechado por outro carro à frente durante uma ultrapassagem malsucedida.

Ferido, o motorista ligou para a amada e a informou sobre o acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender a ocorrência.

Eliene também foi para o local.

Após receber os primeiros atendimentos, Elias foi colocado no interior da ambulância, momento em que aproveitou para propôr a companheira em matrimônio. Elias já tinha comprado as alianças, pois planejava aproveitar a viagem para pedi-la em casamento. "Eu já estava preparado para fazer isso na cidade, mas como aconteceu o acidente, pensei, 'vou aproveitar o momento'. Eu vou pedir ela em casamento e noivar com ela", disse Elias, que namora Eliene há dois meses.

Após isso, o homem foi encaminhado sem gravidade a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser submetido a exames e receber os tratamentos médicos adequados.

