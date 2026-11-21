Imagens de raio-X mostraram o trajeto da lâmina, que entrou pela nuca, atravessou o pescoço e saiu pela boca

Um homem de 48 anos sobreviveu após ser atingido por uma facada na nuca em Machado (MG), no sul do estado. A lâmina perfurou o pescoço e atravessou a boca da vítima. Ele foi socorrido e passou por um procedimento cirúrgico para a retirada da faca.

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O caso ocorreu na madrugada do último sábado (14). A Polícia Militar (PM) foi acionada após a vítima ser encaminhada a uma unidade de saúde. Imagens de raio-X mostraram o trajeto da lâmina, que entrou pela nuca, atravessou o pescoço e saiu pela boca.

A cirurgia foi realizada com sucesso, e os médicos conseguiram preservar as cordas vocais do homem. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, de 45 anos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.

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