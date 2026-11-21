Alessandro de Oliveira, 48 anos, fraturou a mandíbula e passou dois dias na UTI. Objeto perfurou a lateral da nuca e saiu próximo à boca

Um homem de 48 anos sobreviveu a uma facada que atravessou o seu pescoço e recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (19). O caso ocorreu na madrugada de 14 de novembro, na cidade de Machado, no Sul de Minas Gerais. Alessandro José de Oliveira sofreu uma fratura na mandíbula, permaneceu dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alzira Velano, em Alfenas, e agora segue a recuperação em casa. A esposa dele, de 45 anos, foi presa pela Polícia Militar (PM) suspeita de ser a autora do crime.

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Segundo o cirurgião-geral e de trauma Rommel Carneiro, responsável por participar do procedimento cirúrgico, a lâmina entrou pela lateral da nuca do paciente e saiu próximo à região da boca, passando a quase um centímetro de vasos vitais importantes. "Por sorte, não atingiu a carótida. Conseguimos controlar o sangramento e fazer a cirurgia a tempo", explicou o médico, referindo-se a um dos principais vasos sanguíneos, que leva o sangue do coração ao cérebro.

A equipe médica relatou que a principal preocupação durante o procedimento era a remoção da faca sem agravar o quadro clínico. "O principal da cirurgia foi retirar a faca sem causar mais lesões. E isso nós conseguimos", afirmou o cirurgião, que celebrou o desfecho do caso em suas redes sociais, classificando a recuperação do paciente como "um verdadeiro renascimento". Alessandro segue sob acompanhamento médico ambulatorial para o monitoramento de possíveis infecções, preocupação comum em ferimentos provocados por armas brancas não esterilizadas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias da tentativa de homicídio. De acordo com informações da Polícia Militar registradas na época do crime, a esposa de Alessandro apresentou versões contraditórias sobre o fato durante o seu depoimento inicial e não soube explicar o que de fato havia ocorrido.

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