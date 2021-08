Da Redação

Homem sobrevive após ter cabeça perfurada por barra de 6 m

Um operário indiano, de 24 anos, sobreviveu após uma barra de ferro de seis metros de comprimento atingir sua testa e atravessar seu crânio enquanto trabalhava em um canteiro de obra localizado em Nova Délhi, na Índia. O acidente aconteceu no dia 31 de julho.

O objeto caiu do 20º andar do prédio em construção e atingiu a testa do indiano, que estava olhando para cima no momento do acidente. O ferimento perfurou o crânio até sair na nuca da vítima.

Conforme informações do Times of India, os próprios colegas de trabalho cortaram a maior parte da barra antes que o ferido fosse levado a um pronto-socorro. No hospital, metade do crânio da vítima teve que ser aberto para que o médico pudesse soltar o objeto durante uma cirurgia de quatro horas.

Após a operação, foi constatado que o lado esquerdo do homem corpo ficou paralisado. O operário ainda deve passar por nova cirurgia para reconstruir o crânio. Conforme os médicos, ainda não se sabe se ele entende o que aconteceu, apesar de ter sobrevivido e respirar sem a ajuda de aparelhos.

Com informações do site RIC Mais.