Homem sobrevive a jantar com cogumelos letais e tem alta hospitalar

No final do mês de julho, uma moradora da cidade de Leongatha, na Austrália, recebeu seus ex-sogros e mais duas pessoas para jantar na casa dela. O que era para ser um momento de diversão, se tornou uma tragédia, pois, horas depois, os quatro convidados começaram a se sentir mal. Três morreram, e o quarto foi internado e teve alta hospitalar apenas no último domingo (24/9).

A polícia local acredita que Erin Patterson tenha servido um cogumelo potencialmente letal no jantar. Os sintomas de todos que ingeriram a refeição apontam para problemas de saúde compatíveis com os de quem ingere os cogumelos venenosos.

Os convidados eram o ex-sogro e a ex-sogra de Erin, além da irmã da ex-sogra e o marido dela. Esse foi o sobrevivente. A mulher afirma que teve dores estomacais e diarreia, mas não foi hospitalizada. A polícia chegou a considerá-la suspeita, porém após ser ouvida, foi liberada e não foi acusada.

Erin confirmou às autoridades que serviu bifes com cogumelos, e que todos comeram a mesma refeição. A mulher ainda relatou que os convidados escolheram os pratos, e ela pegou o que sobrou. Cogumelos de diferentes tipos teriam sido utilizados no preparo da comida: uma parte ela havia comprado em um supermercado havia pouco tempo, e os outros eram cogumelos secos que ela tinha encontrado em um mercado especializado em comida da Ásia, meses antes da refeição.

*Com informações g1.

