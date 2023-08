Homem sobe em poste para escapar da PM e deixa moradores sem energia

Um homem que tem passagem por roubo, furto, dano, apropriação indébita e vários outros crimes, está dando um grande trabalho para a Polícia Militar (PM) desde a tarde dessa sexta-feira, 4 de agosto. Ele pegou um bastão de madeira e escalou um poste de 10 metros para fugir dos militares. O fato foi registrado em Itabira, região central de Minas Gerais, e até a manhã deste sábado (5) a ocorrência ainda estava em andamento.

Como o homem subiu em uma estrutura que é utilizada para a transmissão de energia elétrica, o serviço precisou ser suspenso pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), afetando cerca de 380 consumidores. No início da tarde, parte deles tiveram a energia religada, e outros 59 moradores continuam sem luz.

Equipes da PM, Corpo de Bombeiros e até promotores estiveram no local para negociar a rendição com o fugitivo. De acordo com as informações das autoridades, para sair do poste, o homem exigiu a presença de um irmão, além de cinco cigarros e uma marmita.

O suspeito foi identificado como Fábio Martins. Ele ficou preso oito anos, mas estava no regime semiaberto.

Os militares informaram que ele já não estava respeitando as regras do regime, e, por isso, voltaria para regime fechado. Ele alegou que teve uma prisão traumática, por isso tem resistido.

Veja:

O que diz a PMMG:



"Informações preliminares é que no final da tarde, por volta das 16h30min, militares compareceram à casa de um indivíduo de 38 anos, para cumprimento de um mandado de prisão em aberto, após regressão de pena.

O autor ao avistar a guarnição teria subido no telhado de sua residência, de onde atirou objetos contra a guarnição, tendo posteriormente alcançado o topo do poste de energia da CEMIG, onde permanece.

A polícia militar acionou o Corpo de Bombeiros Militares para resgate do indivíduo com segurança, e a CEMIG para desligar a energia no local.

A Polícia Militar e Bombeiros Militares permanecem no local em negociação com o indivíduo que se nega a descer. O indivíduo possui diversos inquéritos por crimes de roubo, furto, dano, apropriação indébita, dentre outros".

Com informações do G1.

