Homem simula tortura e corta orelhas para voltar com a ex

Um homem, foi indiciado por falsa comunicação de crime após simular ter sofrido suposto crime de tortura. O caso aconteceu no último dia 29 em Confresa (MT). A Polícia Civil concluiu o inquérito nesta terça-feira (6) após descobrir na realidade, que a suposta vítima se automutilou na tentativa de causar comoção e reatar um relacionamento amoroso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Quatro pessoas ficam feridas em engavetamento na BR-277 no Paraná

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima relatou que no dia 29 de maio, por volta das 19h30, teria sido capturada por 4 pessoas encapuzadas, que a colocaram em um veículo Golf e levaram para mata. No local, os agressores teriam cortado as orelhas do homem durante uma sessão de tortura e, em seguida, o liberaram no centro da cidade de Confresa.

continua após publicidade

Mas, após investigação, a polícia descobriu que a suposta vítima estava passando por problemas conjugais e se automutilou, cortando as próprias orelhas, para causar sentimento de pena e tentar reatar o relacionamento com a ex-companheira.

No dia do suposto crime, o homem realizou pesquisas na internet usando os seguintes termos: "como cortar orelha de cachorro”; "como cortar orelha de um homem” e “quais os perigos". De noite, ele se automutilou e, dois dias depois, procurou a polícia relatando ter sido vítima de tortura.

Após descobrir que tudo se tratava de uma farsa, a Polícia Civil concluiu as investigações e o comunicante responderá pelo crime de denunciação caluniosa, cuja pena pode chegar até 8 anos de reclusão.

continua após publicidade

“A Polícia Civil alerta que falsa comunicação perante os órgãos policiais é crime e atrapalha o andamento de casos importantes de crimes graves como homicídios, estupros, tráfico, entre outros”, alertou o delegado Victor Donizete de Oliveira.

Com informações: Gazeta Digital

Siga o TNOnline no Google News