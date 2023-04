Homem simula o próprio velório no meio da rua em MG; vídeo

Da Redação

Moradores registraram o momento

Um protesto bastante inusitado aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), no município de Itabira, em Minas Gerais. Um morador simulou o seu próprio velório, no meio da rua, com o objetivo de chamar a atenção para a quantidade de buracos nas vias da cidade.

O autor do protesto, Frank Solico, cobriu seu corpo com flores, colocou algumas placas que explicavam o ato, então começou a "encenação". O mineiro criticou abertamente a administração do prefeito, Marco Antônio Lage, e do governador do Estado, Romeu Zema.

"Pelo descaso do prefeito, do governador e dos vereadores. Pais e mães perderam seus filhos com os acidentes nos buracos das ruas da cidade", dizia um dos cartazes. O homem ainda colocou uma placa que advertia: "Cuidado, devagar. Curiosidade na pista".

Moradores que passaram pelo local e fizeram diversos registros do protesto, que começou a viralizar nas redes sociais. Os cidadãos de Itabira também prestaram apoio ao ato feito por Frank. Veja: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações RicMais.



