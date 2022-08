Homem segura irmão que caiu de telhado e evita tragédia; assista

Da Redação

Apesar de algumas desavenças e brigas, a máxima de que os irmãos mais velhos sempre cuidam dos mais novos se mostrou extremamente verdadeira na semana passada. Um jovem escapou de um grave acidente após cair do telhado de uma casa, graças à ajuda do seu irmãos mais velho.

Um homem, identificado como Shafiq, estava limpando o terraço da residência onde mora, quando escorregou e despencou da estrutura. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o irmão mais novo perdeu o equilíbrio e caiu. Assista o vídeo no final da matéria.

Sadiq, o irmão mais velho, estava no andar de baixo borrifando água com uma mangueira, quando percebeu Shafiq em perigo. Rapidamente, ele descartou o instrumento e entrou em ação, esticando os braços para amortecer a queda. Graças aos bons reflexos e agilidade, Sadiq conseguiu pegar o irmão mais novo antes que ele atingisse o chão.

As imagens que circulam na internet mostram os dois homens caindo no chão pela força do impacto. Sadiq, o mais velho, bateu a cabeça no chão ao agarrar o irmão e ficou desnorteado por alguns instantes. Ambos os irmãos parecem incrédulos com o acontecimento e uma mulher se aproxima da varanda da residência logo após a queda.

O caso aconteceu na semana passada, não há especificação do dia exato, em Malappuram, na Índia, e vem surpreendendo os internautas.





Fonte: Informações do UOL.

