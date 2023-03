Homem se pendura no 11º andar de prédio para fugir de incêndio e morre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O incêndio foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (1º)

Uma tragédia foi registrada na manhã desta quarta-feira (1º), em Campinas, São Paulo. Um morador de um prédio, de 27 anos, morreu ao tentar se salvar de um incêndio em seu apartamento.

continua após publicidade .

A vítima ficou pendurada em uma janela no 11º andar para escarpar das chamas. No entanto, o homem não teve forças para se manter suspenso e acabou caindo de uma altura de aproximadamente 40 metros.

Assim que o morador atingiu o solo, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrê-lo, no entanto, nada pôde ser ser feito, já que o rapaz não apresentava sinais vitais.

continua após publicidade .

Leia mais: Trabalhador fica ferido ao sofrer queda em escritório em Apucarana

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou perto das 6h30, e por volta das 7h30 o fogo já havia sido controlado. Os moradores foram orientados a sair do prédio por conta das chamas e da fumaça.

O helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoou a área afetada pelo incêndio, mas não chegou a pousar.



A identidade da vítima ainda não foi revelada. Segundo os bombeiros, não há outras pessoas feridas e outros apartamentos não foram atingidos.

Siga o TNOnline no Google News