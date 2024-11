Homem se desespera e chora sobre corpo da irmã após acidente fatal

Siga o TNOnline no Google News

Uma cena de profunda tristeza marcou a manhã dessa sexta-feira (25) na zona Oeste de Manaus. Ketelen da Silva Leite, de 30 anos, perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido no Rapidão Rodoanel.

A vítima estava na garupa de uma motocicleta pilotada por seu marido, João Carlos Gomes Cavalcante, com quem tinha três filhos e residia no bairro Colônia Terra Nova.

O casal estava a caminho do trabalho quando o pneu dianteiro da motocicleta estourou, fazendo com que João Carlos perdesse o controle do veículo. Ao caírem, Ketelen foi atingida por um micro-ônibus, que vinha logo atrás, e não resistiu aos ferimentos.

João Carlos, que também ficou ferido, antes de ser levado para hospital da capital, se arrastou até o corpo da esposa e ficou deitado abraçado ao lado dela. A cena de extrema dor e tristeza emocionou a todos os motoristas que passavam pelo Rapidão naquele momento.

Momentos após o acidente, familiares de Ketelen chegaram ao local, onde cenas de desespero tomaram conta. Um dos irmãos da vítima foi flagrado chorando inconsolavelmente ao lado do corpo, enquanto expressava sua dor pela perda trágica da irmã. A cena emocionou quem presenciou o momento, evidenciando a dor profunda da família diante de uma perda repentina e devastadora.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, e o caso será investigado pelas autoridades locais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As informações são dos sites CGN e CM7 Brasil.

