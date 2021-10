Homem se depara com cobra em escorredor ao guardar louças

Um homem levou um susto ao se deparar com uma serpente enquanto retirava as louças de um escorredor. Uma cobra píton estava junto dos objetos de cozinha. O morador, Keith Williams, divulgou a descoberta em uma rede social. O caso aconteceu na última quarta-feira (6), em Nova Gales do Sul, Austrália.

"Não consigo acreditar que esvaziei parte do escorredor de louças antes de notar. Ok, eu tinha acabado de acordar e estava esperando pelo café, mas ainda assim...", escreveu o rapaz.

