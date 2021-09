Da Redação

Homem se assusta ao encontrar bilhete misterioso em parede

Um homem levou um susto ao encontrar algo misterioso em sua nova residência. Jonathan Lewis, um professor de escola primária, de 32 anos, encontrou uma boneca de pano com um bilhete intimidador, dentro de uma parede de sua casa. O caso foi registrado em Surrey, Inglaterra, na última sexta-feira (17).

Segundo Jonathan, ele decidiu quebrar uma parede que havia embaixo da escada, porém, logo após dar as primeiras marteladas, se deparou com uma boneca de pano, com um vestido listrado e um chapéu.

“Eu meio que sabia que havia um vazio embaixo da escada que tinha sido vedada com tábuas de gesso. Havia um fio saindo de onde os proprietários anteriores tinham a geladeira, mas eu não sabia onde o fio estava conectado, então eu bati em um pedaço da placa de gesso para ver o que havia lá. Eu bati em um buraco do tamanho de um punho, acendi uma luz e havia uma boneca sentada lá”, disse o professor em uma entrevista ao jornal Liverpool Echo.

Além da boneca, havia um bilhete que dizia a seguinte mensagem: “Caro leitor/novo proprietário, obrigada por me libertar! Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nesta casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir embora. Tudo o que eles fizeram foi cantar e se divertir. Foi repugnante. Esfaquear foi a minha escolha de morte para eles, então espero que você tenha facas. Espero que você durma bem”.

Jonathan foi incentivado a vender a residência, mas, conforme ele, a situação foi hilária, pois havia um erro no bilhete. “Vou ser sincero, achei a coisa toda hilária. A carta diz 1961, mas a corretora de imóveis disse, quando estava me mostrando a casa, que a cozinha só estava pronta quatro ou cinco anos atrás”