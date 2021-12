Homem salva macaco com respiração boca a boca após ataque

Um vídeo de um homem salvando um macaco na Índia viralizou nas redes sociais. Mas, de uma forma curiosa: ele realizou a respiração boca a boca para ajudar no animal, que havia sido atacado por cachorros.

O homem que salvou o macaco é Prabhu, de 38 anos, um motorista que disse ter visto o macaco ferido em uma árvore, no último dia 9 de dezembro. Ele foi atacado por uma matilha de cães e, na sequência, conseguiu subir para se proteger.

Ele afastou os cães e socorreu o animal. De acordo com o homem, foi dado água, mas o macaco estava inconsciente. Então, ele decidiu levá-lo a um hospital veterinário, porém durante a ida, ele sentiu o animal perdendo o fôlego e aí tentou reanimá-lo com a respiração boca a boca. Assista:

There are people who still value every little life on this earth. Here Mr.Prabhu uses the first aid techniques he learned years back to resuscitate a 8 month old macaque which was attacked by a group of dogs

His swift action has saved the life of this little fella. @Thiruselvamts pic.twitter.com/bTHhIy5Km9