Homem salva filhotes de enchente e diz: 'Bicho é que nem um filho'

"Bicho é tudo. Que nem um filho". Foi esse o argumento utilizado por um morador de São Sebastião do Caí, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para salvar três filhotes de cachorro de uma área alagada na tarde dessa segunda-feira (4).

continua após publicidade

De acordo com as informações das autoridades, 44 cidades - incluindo São Sebastião do Caí - foram afetadas por tempestades ocasionadas por um ciclone extratropical.

As fortes chuvas causaram alagamentos e muita destruição por onde passaram.

continua após publicidade

Assim que notou que os cães estavam sob risco, o homem, identificado como Marco Aurélio Filho, não pensou duas vezes e se desdobrou para socorrê-los. O herói levou os filhotes de labrador no colo para um lugar seguro e afirmou que faria o ato novamente. "Isso aí é de coração", disse.

- LEIA MAIS: Ciclone no Rio Grande do Sul tem 4 mortes e mais de 300 desalojados

Impacto do temporal

O efeito do ciclone extratropical no estado do Rio Grande do Sul foi devastador, conforme as autoridades. Informações dão conta que mais de 350 pessoas ficaram desalojadas devido às chuvas.

continua após publicidade

Quatro morreram por conta do fenômeno. Todos os óbitos ocorreram na norte do estado, uma das regiões mais afetadas pelo temporal.

Segundo a Climatempo Meteorologia, à medida que um sistema de baixa pressão se desloca em direção ao oceano, ele vai ganhando intensidade e vai se transformando em um ciclone extratropical. Isso deve ocorrer entre a noite desta segunda e a madrugada de terça (5). Esse sistema deve reforçar a ocorrência de chuvas no estado.



Siga o TNOnline no Google News