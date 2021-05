Homem resgata criança prestes a ser atropelada por trem

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Imagens de segurança de uma estação de trem em Vangani, na Índia, registraram o momento em que um funcionário da ferrovia salva uma criança de ser atingida por um trem que se aproximava pelos trilhos.

O caso aconteceu no último sábado (17) e foi divulgado pelo Ministério das Ferrovias Indiano nesta segunda-feira (19). No vídeo é possível ver a criança passeando pela estação com uma mulher e ao se aproximar o desnível entre a plataforma e o trilho ela cai. Sem conseguir subir a mãe se desespera, mas o funcionário identificado como Mayur Shelkhe, de 30 anos, salva o menino.

Assista:

Segundo a imprensa indiana, a mãe do menino, de 30 anos, tem problemas de visão e não percebeu que estava tão próxima dos trilhos.

Shelkhe, funcionário e herói, recebeu uma salva de palmas ao retornar ao trabalho e elogios do ministro das Ferrovias, Piyush Goyal.

"Estou muito orgulhoso de Mayur Shelke, funcionário ferroviarío da estação Vangani, em Mumbai, que fez um ato de coragem excepcional, arriscou sua própria vida e salvou a vida de uma criança", disse o ministro.

