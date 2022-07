Homem reclama de insegurança em entrevista e é preso dias depois

Da Redação

Um homem de 33 anos que, de acordo com a polícia, é suspeito de cometer furtos e assaltos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso duas semanas após dar uma entrevista reclamando da insegurança na região.

No dia da entrevista, em 14 de julho, o homem que se identificou como panfleteiro pediu para falar sobre os assaltos a ônibus e a insegurança na cidade.

"Linhares era pra ter mais segurança porque estão roubando muito. Não só no comércio, mas também nos ônibus. Está acontecendo em vários bairros. Em Interlagos, onde moro, é onde mais acontece. Em todo lugar está tendo assalto", disse ele na ocasião ao G1.

Preso enquanto tentava comprar com cartão furtado

A prisão foi na última quinta-feira (28) enquanto ele tentava fazer uma compra em um restaurante da cidade com um cartão de crédito furtado.

De acordo com a polícia, o cartão foi furtado depois que ele abriu um carro estacionado em uma avenida no centro da cidade e o homem também é suspeito de roubos na região.

O dono do cartão de crédito começou a receber várias notificações de compras e a dona do restaurante que o conhece viu Anderson tentando comprar e, como conhece a vítima, acionou a Polícia Militar. No mesmo estabelecimento a mulher disse que ele se aproveitou da distração de uma funcionária e furtou R$ 150.]

Com informações, G1

