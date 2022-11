Homem receberá R$ 30 mil por perder testículo devido a erro médico

Da Redação

A decisão judicial foi divulgada nessa quinta-feira (10)

A Justiça de Santa Catarina decidiu que um homem terá que receber uma indenização de R$ 30 mil por danos morais e R$ 4.912,05 por danos materiais do município de Barra Velha, por ter perdido um dos testículos devido a um erro médico. Segundo a decisão judicial, o paciente foi ao pronto-atendimento de Barra Velha, mas o exame especializado foi feito apenas 10 dias depois. O homem precisou ir quatro vezes ao local antes de ser encaminhado a um urologista.

Ainda conforme a decisão, o caso ocorreu em setembro de 2012. Na época, o paciente sentia dores fortes nos testículos e, então, decidiu ir ao pronto-atendimento municipal. Na ocasião foi medicado e mantido em observação.

No entanto, as os remédios não foram suficientes para acabar com a dor. No dia seguinte, ele voltou ao local. Foi atendido por outro profissional, que fez o diagnóstico de cólica renal e receitou alguns remédios.

De acordo com o processo, o homem falou que os medicamento que ele ingeriu não surtiram efeitos e que seus testículos haviam aumentado de volume.

Somente na quarta consulta o homem fez o exame de ultrassom dos rins e vias urinárias e o médico concluiu que o paciente não estava com cólica renal. Além disso, recomendou com urgência que ele fosse encaminhado a um urologista.



Nesse atendimento especializado, foi feito o diagnóstico correto e o procedimento de orquiectomia total para remoção de um dos testículos.

Durante o processo, o município afirmou que a alegação de erro médico pelo fato de que não houve encaminhamento do paciente para o médico especialista não pode ser aceita.

Para o juiz Gustavo Winter, houve falha no serviço de saúde, já que nenhum exame local foi realizado no paciente. Também não foi comprovada pelo município a realização de exame físico registrado em prontuário médico.

A decisão judicial foi divulgada na quinta-feira (10). A Procuradoria-Geral de Barra Velha afirmou às 15h35 desta quinta que não havia sido intimada ainda, mas que vai recorrer.

Com informações do G1.

