Homem recebe conta de US$ 1,1 mi do hospital onde se tratou de Covid-19 nos EUA

Michael Flor, de 70 anos, sobreviveu ao covid-19 após ficar 62 dias internado, mas passou por maus momentos ao receber uma conta de US$ 1,1 milhão (ou R$ 5,5 milhões) do hospital onde se tratou, em Seattle, nos Estados Unidos, de acordo com o jornal "The Seattle Times".

Ele esteve à beira da morte, de acordo com a publicação. Como as visitas não eram permitidas, uma enfermeira segurou um telefone em seu ouvido para que ele pudesse se despedir da mulher e dos filhos.

Michael Flor ficou em um ventilador por 29 dias. Sua recuperação e a sua saída do hospital, em 12 maio, foi notícia no jornal local.

O norte-americano se recuperava bem em sua casa quando recebeu a conta com 181 páginas descrevendo os procedimentos médicos aos quais foi submetido ao longo da internação e o valor exato de US$ 1.122.501,04 (mais de R$ 5,5 milhões).

Ele contou que ficou assustado com a conta e que seu “coração quase parou pela segunda vez”, segundo relato do jornal. Porém, como ele possui seguros de saúde, incluindo o Medicare, ele não precisará pagar a maior parte do valor.

De acordo o "The Seattle Times", como o Congresso americano reservou mais de US$ 100 mil (mais de R$ 500 mil) para ajudar hospitais e companhias de seguros a arcar com os custos da pandemia, talvez Flor não tenha que pagar nada - nem mesmo as cobranças diretas da apólice do Medicare Advantage, que poderiam chegar a US$ 6.000 (R$ 30 mil).

A ajuda do governo tem o objetivo de incentivar as pessoas a procurar exames e tratamentos (incluindo aqueles que não dispõem de um seguro).

Ele disse ao jornal que ficou surpreso com sua própria reação após ter se recuperado. "Sinto-me culpado por sobreviver. Existe uma sensação de 'por que eu?'. Por que eu mereço tudo isso? Observar o custo incrível de tudo isso contribui para a culpa desse sobrevivente", declarou.

Entre outros gastos, a diária no quarto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) custava US$ 9.736 (mais de R$ 49 mil). Apenas profissionais da saúde com roupas de proteção podiam entrar no quarto do isolamento onde ele ficou por 42 dias - o que custou US$ 408.912 (R$ 2 milhões).

O gasto com a utilização do ventilador mecânico por 29 dias, que custa US$ 2.835 (mais de R$ 14,3 mil) por dia, totalizou US$ 82.215 (mais de R$ 415 mil).

Cerca de um quarto da conta são gastos com medicamentos.

Os procedimentos feitos nos dois dias em que seu coração, rins e pulmões estavam falhando são descritos em 20 páginas de gastos, que totalizaram em US$ 100 mil (mais de R$ 500 mil).

Com informações do jornal O Tempo