Homem reabre casa após pandemia e descobre 'alienígena' no banheiro

O que parecia ser um monstro, na verdade se tratava de um ninho de vespas com 1,5 metros de comprimento

Um morador da cidade de Melbourne, na Austrália, levou um grande susto ao voltar para sua casa após a residência ficar fechada durante a pandemia. Quando entrou no banheiro, o proprietário teve um surpresa assustadora ao se deparar com o que definiu como uma "criatura alienígena".

De acordo com informações, a casa estava fechada durante a maior parte da pandemia da Covid-19, e as visitas do dono do imóvel não eram regulares. Assustado com a situação que encontrou no banheiro, o homem chamou o Serviço de Controle de Pragas e tudo ficou explicado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma "estrutura" acinzentada em toda a parede do cômodo. Na publicação, o homem falou que parecia algo de outro mundo. Porém, o que parecia ser um monstro, na verdade se tratava de um ninho de vespas com 1,5 metros de comprimento.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Durante todo o tempo em que o proprietário esteve fora, os insetos fizeram da residência sua própria casa e construíram o enorme ninho no banheiro e se reproduziram. As vespas adultas se alimentam principalmente de néctar, mas a maior parte do seu tempo é gasta em busca de alimento para seus filhotes carnívoros, principalmente insetos ou aranhas.



Apesar do ambiente perigoso que o banheiro se tornou, os controladores de pragas conseguiram fazer a remoção dos bichinhos.

