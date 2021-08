Da Redação

Homem queima o próprio carro para não ser guinchado

Na última terça-feira (3), um fato fora do comum foi registrado pela Polícia Militar (PM), na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Um rapaz, de 23 anos, ateou fogo no próprio veículo durante uma blitz.

De acordo com as informações da PM, durante a blitz, o motorista de um GM Kadett apresentou nervosismo. O veículo estava rebaixado e tinha pendências administrativas.

Os agentes disseram ao jovem que o automóvel seria guinchado. Neste momento, o proprietário do Kadett teve um surto e colocou fogo no próprio carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O veículo ficou completamente danificado.

O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.