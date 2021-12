Da Redação

Homem quebra parede da casa com martelo para resgatar gata

Neste último domingo (28), o economista Scott Cunningham, morador da cidade de Waco no estado do Texas (EUA), se espantou ao chegar em casa e não encontrar nenhuma das suas duas gatas.

Após chamá-las, ele localizou uma delas perto do compartimento de um armário, enquanto miados da outra foram escutados de dentro das paredes da residência.

As duas foram encontradas com vida.

Mas, para isso, ele resolveu quebrar com um martelo uma das paredes da residência onde mora de aluguel, após permissão da proprietária.

"Bom, a porta do HVAV (Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) foi deixada aberta e elas se perderam nas paredes", escreveu Scott em seu perfil no Twitter junto a um vídeo publicado ontem. Ele afirma que sua casa possui alimentos, água e separação de lixo automáticos.

Scott havia viajado com as filhas na última semana para a casa dos pais, no estado de Tennessee, para comemorar o feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA. Ele deixou uma pessoa cuidando das gatas, que até chegou a falar com ele sobre o sumiço de uma delas em um dos dias em que ficou fora, mas Scott disse que não era para ele se preocupar, pois as gatas voltariam.

"Eu adotei essas duas gatas, Betty e Veronica, no início deste ano. Esta foi minha primeira vez fora da cidade por mais de um dia", falou o professor da Universidade Barley em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail. No vídeo da parede sendo quebrada, ele aparece chamando Ronnie, apelido de Veronica. Até o momento a gravação registra 78 mil visualizações, confira a seguir.

"Minha filha a encontrou miando naquela seção da parede do meu escritório [que mostro no vídeo]. O melhor que posso dizer é que ela entrou pelas vigas daquele armário, escalou a casa inteira, atravessou o corredor, entrou pelas paredes e se perdeu", explicou ele.

Menos de uma hora após compartilhar o vídeo na madrugada de ontem, Scott mostrou o trecho inicial da sua saga na busca por Ronnie e brincou: "Eu absolutamente amo Ronnie até a morte, mas a curiosidade dela realmente vai me dar um ataque cardíaco um dia".