Homem que usava cobra morta para assustar pessoas é detido

O fato ocorria na avenida Marechal Deodoro da Fonseca

A Polícia Militar de Jaraguá do Sul em Santa Catarina foi acionada para atender a um caso de perturbação do trabalho e sossego. O fato ocorria na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro, por volta de 15h30 da última terça-feira, 4.

No local havia uma denúncia de que um homem estava entrando nas lojas e perturbando vendedores e moradores das redondezas. Foi realizada a abordagem de um homem de 47 anos. Ele estava dentro de um estabelecimento comercial com uma cobra na mão, causando medo nas pessoas.

A, porém, cobra estava morta, e o autor relatou haver encontrado o animal na rua. Diante do fato, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado.

