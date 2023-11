Homem que traiu namorada com o sogro se pronuncia pela 1ª vez

Juninho Virgilio, que traiu a namorada com o pai da garota e teve o caso revelado na internet. Com vídeos e capturas de tela expostos online, ele decidiu se pronunciar sobre a situação em uma entrevista para um canal de televisão.

De acordo com ele, o relacionamento com Edielson Oliveira era completamente tóxico.

"Minha mente ficava confusa por constantes ameaças. Se ele não me ameaçava de morte, dizia que iria contratar alguém para me matar. Se não conseguisse me matar, ele iria tirar meu filho de mim. Isso estava afetando muito minha saúde mental", afirmou.

Sem explicar detalhadamente o caso, ele afirmou que armou uma cilada para se livrar do relacionamento.

"Eu precisava entrar no jogo dele para obter provas contra ele. Felizmente, já entrei com um advogado e a verdade será esclarecida para que todo o Brasil entenda o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com minha vida."

Traição revelada

A polêmica do relacionamento se espalhou pelas redes sociais nesta quarta-feira (22), quando os internautas descobriram a história revelada por Camila. Juninho e Edielson estavam juntos há dois anos, segundo ela.

Revoltada com a situação, ela decidiu divulgar vídeos e imagens com detalhes sobre o relacionamento. No último fim de semana, Camila informou aos amigos no Facebook que seu marido mantinha relações sexuais com seu pai em troca de dinheiro.

Além de publicar conversas entre os dois, ela disponibilizou o número do WhatsApp para enviar vídeos íntimos de Juninho e Edielson para quem quisesse receber.

As imagens que mostram os dois em um motel se espalharam rapidamente entre os moradores de Araraquara, cidade com 238 mil habitantes. Não demorou muito para que o conteúdo chegasse ao restante do país.

