Homem que traficava bebês para a Europa é preso pela PF

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem de origem portuguesa suspeito de praticar tráfico internacional de crianças nesta manhã de segunda-feira (4/12), em Valinhos, município localizado no interior de São Paulo. Segundo as informações do inquérito policial, ele chegou a levar uma recém-nascida para a Europa.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Cantor famoso é alvo da PF em ação contra garimpo ilegal; saiba quem

Agentes da PF cumpriram quatro mandados de busca pessoal e um mandado de busca e apreensão como parte da Operação Deverra. O cidadão português foi preso em caráter preventivo. As diligências estão ocorrendo nas cidades de Valinhos e Itatiba.

continua após publicidade

A investigação teve início no último dia 30 após uma denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) informando que um bebê recém-nascido, ainda internado em um hospital na cidade de Valinhos, havia sido abandonado pela mãe e registrado como filho de um homem de nacionalidade portuguesa.

Siga o TNOnline no Google News