Homem que morreu após virar garrafa de cachaça bebia desde a separação

O trabalhador rural que morreu no último domingo (16) após topar uma aposta de bar e beber uma garrafa inteira de cachaça foi identificado como Antônio Cândido, de 42 anos. A irmã dele conversou com a imprensa e alegou que o alcoolismo ganhou um espaço maior na vida do familiar logo após o casamento chegar ao fim.

Maria Jucieuda afirmou que o irmão bebia todos os dias. “Ele sempre bebeu, mas separou e quis beber um pouco a mais e não parava. Nós ‘dava’ conselho, pedia, pedia demais, mas simplesmente ele dizia que ele ia beber até morrer, e se morresse não precisava nem ir atrás”, desabafou em uma entrevista concedida ao G1..

Ainda conforme a mulher, Antônio vivia no Distrito de Catalão, em Goiás, há 10 anos, mas se mudou para o município de Santo Antônio há cerca de dois meses, logo após se separar da esposa. Não há detalhes sobre qual foi o motivo do fim do relacionamento, mas Maria disse que a ex-cunhada tentou ajudar o irmão a parar de beber.

“As vezes que procurava a gente, era bêbado. A gente dava comida a ele, ele comia e voltava [para casa]. Ele só dizia que não queria atrapalhar”, falou.

Segundo a irmã, Antônio alugou um quarto que sequer tinha janelas e banheiro para morar na cidade. Maria disse que deixava comida na porta para que ele comesse quando chegasse.

“Ele só dormia nesse quarto. Ele não trabalhava há dois meses, o povo chamava, mas ele não trabalhava, ele perdeu o gosto da vida”, lamentou.

Antônio morreu no último domingo (16), em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudoeste goiano. Segundo Maria, o irmão bebeu a cachaça durante uma aposta para ganhar uma caixa de cerveja.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem virando a garrafa. O homem topou um desafio em um bar, em que deveria beber uma garrafa de cachaça inteira em uma única virada. (Assista abaixo)

Uma testemunha conversou com o G1 e deu detalhes sobre a aposta. “Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, afirmou.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no último domingo (16). Conforme a corporação, o trabalhador foi encontrado caído na calçada do bar, sem sinais vitais.

Os militares conversaram com o proprietário do estabelecimento comercial, que informou que o homem estava bebendo com os amigos desde cedo, quando saiu, se deitou na calçada e não levantou mais.



O caso foi registrado como morte natural. Por conta disso, não deve haver investigação.

