Homem que levou réplica da Constituição durante ataques ao STF é preso

Bolsonarista se apresentou com um advogado no início da tarde desta quarta

Nesta quarta-feira (25), em Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Federal (PF) o homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 do STF durante invasão em Brasília.

O designer bolsonarista Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, entregou a réplica à PF no dia 12 deste mês, quatro dias após os ataques na Praça dos Três Poderes, na capital federal e foi liberado após prestar depoimento.

De acordo com a Polícia Federal, o bolsonarista se apresentou com um advogado no início da tarde desta quarta. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o pedido de prisão foi emitido após a entrega da réplica da Constituição. Os agentes já feito buscas por ele em sua residência, mas o designer não foi encontrado.

Marcelo Fernandes Lima foi levado para uma penitenciária da região e ficará à disposição do STF.

Com informações do g1

