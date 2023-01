Homem que ameaçou Lula através das redes sociais é preso pela PF

Da Redação

O autor das ameaças ao presidente Lula foi preso na noite dessa sexta-feira (20)

Uma investigação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de uma homem, que não teve a idade divulgada, na noite dessa sexta-feira (20), em Roraima. De acordo com as autoridades, o investigado utilizou as redes sociais para ameaçar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A agenda oficial do chefe do Executivo mostra que ele tem um compromisso no estado neste sábado (21) e, inclusive, divulgou na internet que viajaria para Boa Vista para averiguar a situação dos Yanomami, povo que vive uma crise sanitária.

Bom dia. Chego agora pela manhã a Boa Vista e visitarei o hospital indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena, onde conversarei com profissionais de saúde e povo Yanomami. Somaremos esforços na garantia da vida e superação dessa crise. January 21, 2023

Na publicação do mandatário, o homem teria dito que a visita do político seria "a hora de colocar uma bala na cabeça dele".

A prisão foi feita em flagrante e o homem encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



