Homem que agrediu mulher que lhe negou esmolas é preso

Imagem Ilustrativa das ações preventivas da Guarda Municipal na estação-tubo da Carlos Gomes

Um homem acusado de agredir uma passageira do transporte público de Curitiba, quando ela não deu esmolas a ele, foi preso neste sábado (2), pela Polícia Civil. O caso aconteceu na semana passada, dia 28, à noite, na Estação-Tubo da Praça Carlos Gomes, região central de Curitiba.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, testemunhas relataram que o homem teria pulado a catraca e começado a pedir dinheiro aos passageiros que aguardavam o transporte público, por volta das 22h30. A vítima teria informado que não tinha dinheiro para colaborar, quando o homem passou a agredi-la com socos. A mulher ficou com ferimentos nas mãos, na boca e no nariz.

Depois da ocorrência, o mandado de prisão foi cumprido neste sábado pela Guarda Municipal de Curitiba, que encaminhou o agressor para a Delegacia de Capturas, da Polícia Civil.