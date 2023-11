Homem que agrediu MC Daniel tem tatuagem com símbolo neonazista

Uma especialista em grupos de intolerância afirmou, em uma entrevista ao G1, que o homem que se envolveu em uma confusão com o cantor MC Daniel tem um símbolo neonazista tatuado nas costas. A pessoa em questão, que até o momento não foi identificada, deu uma cabeçada e um soco no rosto do funkeiro no último sábado (18). Um vídeo da situação repercutiu na web.

continua após publicidade

Nas imagens, é possível notar que há um sol nas costas do agressor. A pesquisadora Milena Gordon Baker, autora da obra "Criminalização da Negação do Holocausto no Direito Penal Brasileiro", disse que o símbolo remete ao sol negro neonazista, conhecido com sonnenrad (em alemão). "90 anos da ascensão do nazismo e seus símbolos permanecem. Fantasmas ainda assombram", disse a especialista.

- LEIA MAIS: MC Daniel é agredido com cabeçada e soco por homem após fã pedir foto

continua após publicidade

Milena, que é advogada e doutora em direito penal, diz que a tatuagem do agressor omite a suástica. "É interessante, porque, se perceber, está omitindo a suástica, na nossa legislação é crime. É idêntico".

Foto por Reprodução/X; e reprodução/Anti-Defamation League A tatuagem do agressor omite a suástica

Com base nos dados da organização de combate ao ódio Anti-Defamation League [Liga Antidifamação, em português], o sonnenrad é um dos vários símbolos europeus antigos apropriados pelos nazistas "em sua tentativa de inventar uma herança ariana/nórdica idealizada. Na Alemanha nazista, o Partido Nazista, as SA e as SS usaram às vezes a simbologia sonnenrad, o que levou os neonazistas e outros supremacistas brancos modernos a adotarem tal imagem".

continua após publicidade

"O símbolo é sutil de uma certa forma. Está sendo apropriado na Ucrânia e também em ataques coletivos nos Estados Unidos. As células neonazistas, infelizmente, estão aumentando progressivamente", disse Milena.

"A grande sacada desses movimentos é que eles são lobo em pele de cordeiro. Eles não querem mostrar a cara deles. Eles sabem que, se mostrarem a suástica, fica mais fácil de identificar".

A lei brasileira proíbe o uso de símbolos nazistas, como suásticas, por exemplo. E pune quem fizer apologia ao nazismo. Mas não é clara sobre quem ostente outros desenhos que remetam ou incitem isso.

"Cabe às autoridades interpretarem [se a tatuagem é um sol negro nazista], o delegado, o judiciário... Parece que sim", afirmou a pesquisadora.

Siga o TNOnline no Google News