Homem que agrediu faxineira terá que pagar R$ 45 mil a ela

Rafael Birro é investigado por agressão à faxineira em BH

Os advogados do empresário Rafael Birro, investigado por agredir uma faxineira que lavava calçada no Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, participaram, na manhã desta quarta-feira (19), de uma audiência que terminou em acordo. Segundo a Justiça, a mulher receberá a quantia de R$ 45 mil, em dez parcelas de R$ 4,5 mil. As informações são do g1.

As agressões sofridas pela faxineira Lenirge Alves de Lima aconteceram no dia 16 de setembro, enquanto ela lavava a calçada do prédio em que trabalha usando uma mangueira. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor tentou passar pelo local, em frente a um condomínio. Houve uma discussão e, em seguida, ele tirou a mangueira das mãos da mulher com violência e a deixou encharcada.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a punibilidade foi extinta. Rafael e a faxineira Lenirge Alves de Lima foram dispensados e não compareceram à audiência.

Com o acordo, completa o TJMG, a faxineira renunciou a qualquer direito cível e criminal.

