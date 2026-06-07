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Homem pula na água perto das Cataratas do Iguaçu (PR) para resgatar celular

Escrito por Marília Almeida (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 14:33:00 Editado em 07.06.2026, 14:41:30
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Um turista pulou a grade da passarela das Cataratas do Iguaçu na manhã de ontem, 6, e chegou a ficar por alguns segundos em uma parte rasa das águas. Seu objetivo era resgatar seu celular, que havia caído.

O parque de Foz do Iguaçu é monitorado e tem bombeiros em pontos estratégicos, que se deslocaram para resgate do turista. Contudo, o homem já havia voltado rapidamente para a passarela.

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A queda do aparelho ocorreu perto da Garganta do Diabo, no ponto extremo do parque, em um lugar escorregadio e com cortina de névoa provocada pela água.

A descida mobilizou turistas que estavam no local, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.

Os bombeiros orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele saiu do parque.

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Recentemente, no mesmo local, um pai fotografava uma criança de meses de vida e a inclinou para fora das grades, o que também provocou intervenção dos bombeiros e mobilização dos turistas locais.

O Parque Nacional do Iguaçu reforça que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos, e que essas instruções podem ser vistas em placa ao longo do trajeto até as cataratas.

Em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros pode ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança. O trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar.

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Segundo a Urbia+Cataratas, administradora do parque, a medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais.

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Cataratas do Iguaçu celular passarela PR pulo turista
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