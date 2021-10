Da Redação

Homem provoca leão em zoológico e é atacado pelo animal

Um indivíduo levou a pior após provocar um leão em um zoológico de Dacar, Senegal. O homem, identificado como Abdoulaye Wade, seria funcionário do local e se aproximou da jaula para impressionar os turistas.

Imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais. No vídeo, é possível notar que Abdoulaye ultrapassa a grade de segurança, que mantém os visitantes a uma distância dos animais. Na sequência, ele começa a provocar o felino, que rapidamente se incomoda com a situação.

Então, o funcionário aproxima o braço direito do "rei da floresta" e acabo sendo atacado pelo animal. O leão o abocanhou. Assista:

