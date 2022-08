Homem procura chave em lixeira e acaba esmagado por compactador

Da Redação

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o homem entra na lixeira

Um homem foi encontrado morto nesta sexta-feira, dentro de um compactador de lixo em um prédio no Brooklyn, em Nova York. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o homem entra na lixeira lentamente, até cair e não ser mais visto. As informações são do R7.

Duas pessoas o acompanham e tentam ajudá-lo a voltar para o lado de fora. No entanto, algumas horas depois, a polícia encontra o homem morto com muitos ferimentos dentro do compactador de resíduos.

fonte: Reprodução Ele estava procurando uma chave que acidentalmente foi jogada dentro do lixo

Segundo informações da CBS News, um vizinho do rapaz disse que ele estava procurando uma chave que acidentalmente foi jogada dentro do lixo.

A polícia investiga o caso e não revelou a identidade da vítima.

