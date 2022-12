Homem preso com bomba tinha arsenal e queria tumultuar posse de Lula

Da Redação

O arsenal que pertenceria ao empresário do Pará, preso em Brasília

O homem que foi preso neste sábado (24) em Brasília, é um empresário do Pará e pretendia fazer um atentado no dia da posse do presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva. O empresário foi preso com uma bomba e tinha um verdadeiro arsenal de armas. Ele foi identificado como George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos. Segundo polícia, empresário tentou detonar explosivo perto do aeroporto. Informações iniciais da policia dão conta que o homem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e que ato teria 'motivação ideológica'.

O preso teria confessado que pretendia fazer o atentado para tumultuar a posse, cuja cerimônia será realizada no dia primeiro de janeiro, em um evento que deve reunir milhares de pessoas. A prisão foi divulgada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi juiz federal. O homem teria confessado que preparava outros atos.

A prisão se deu após uma bomba ter sido encontrada dentro do Aeroporto de Brasília, perto de um caminhão de combustível. A ideia do atentado seria prejudicar a distribuição de energia elétrica na capital.

Segundo informações, a polícia rastreou o autor da bomba e fez a prisão. Junto com ele foram encontradas outras cinco bombas, duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas e centenas de munições.

