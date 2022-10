Homem persegue jovens e atira contra eles após se irritar com bom dia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (11)

A polícia prendeu um homem, de 33 anos, na manhã da última terça-feira (11), após ele perseguir e atirar em três jovens, de 20 e 21 anos, que o cumprimentaram com um bom dia. O caso foi registrado em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade .

Segundo as informações da polícia, as vítimas passavam em frente à residência do autor dos disparos e o cumprimentaram com um bom dia. Irritado, o homem se levantou e pegou uma arma no carro. Na sequência, o morador atirou nos jovens.

Leia também: Padrasto que espancou e quebrou costelas de menino é morto em SP

continua após publicidade .

O trio relatou às autoridades que precisaram correr para fugir do atirador. Eles alegaram que o sujeito os perseguiu em uma caminhonete, efetuando diversos disparos. No momento em que corriam para escapar dos tiros, dois jovens caíram e machucaram as costas, pernas e braços.

A polícia encontrou no local o morador e a arma que estava escondida em uma peça de filtro de combustível. Foram encontrados também um coldre, 14 munições e cápsulas deflagradas.



Relato do morador

O suspeito disse à Polícia Militar (PM) que atirou contra os jovens porque se assustou com eles. Além disso, ele alegou que as vítimas estavam entrando pelo portão da residência.

continua após publicidade .

O homem alegou que disparou quatro vezes para cima.



Segundo a polícia, o homem estava alterado e precisou ser algemado para ser levado para a delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como homicídio simples na forma tentada, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será investigado.

Siga o TNOnline no Google News