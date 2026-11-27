Funcionários de uma empresa de internet realizavam serviço próximo ao quilômetro 80 da rodovia quando ouviram pedidos de ajuda vindos da vegetação

Um homem que estava perdido havia cerca de 60 dias em uma área de mata foi resgatado às margens da BR-319, em Rondônia, após ser localizado por dois trabalhadores de uma empresa de internet. O salvamento ocorreu nas proximidades do quilômetro 80 da rodovia, no trecho entre o município de Humaitá, no Amazonas, e Porto Velho, capital rondoniense.

Os funcionários, identificados como Joelson e Lucas, haviam saído de Humaitá e realizavam um serviço técnico na região quando ouviram pedidos de socorro vindos do interior da floresta. Diante do chamado, a dupla decidiu entrar na mata fechada para averiguar a situação e encontrou a vítima após caminhar aproximadamente 100 metros pela vegetação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Operação Abstenção: Polícia Federal apura falsidade ideológica em concurso público



No momento em que foi achado, o homem estava sem roupas, assustado, com fome e bastante debilitado. De acordo com o relato dos trabalhadores, ele tentava encontrar o caminho de volta se orientando pelo barulho dos veículos que trafegavam pela BR-319, mas acabou perdendo as forças para caminhar e passou a se arrastar pela mata.

Assim que confirmaram o estado da vítima, um dos profissionais permaneceu ao lado dela para prestar apoio, enquanto o outro retornou à rodovia em busca de auxílio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar o resgate e encaminhar o sobrevivente para atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, a identidade e a idade do homem não foram divulgadas pelas autoridades. Também não há informações detalhadas sobre o que provocou o desaparecimento nem sobre como ele conseguiu sobreviver durante aproximadamente dois meses na região de floresta.