Homem perde parte do dedo após ser atacado por lagarto; veja vídeo
Ele tentava dar água ao animal no momento em que foi atacado
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Um trabalhador ficou ferido após ser atacado por um lagarto na última terça-feira (09), na região de Florestal de Rondonópolis, em Mato Grosso. O incidente foi registrado em vídeo por um colega de trabalho e ganhou repercussão nas redes sociais.
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As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima do réptil segurando uma garrafa, aparentemente com a intenção de oferecer água ao animal. Poucos segundos depois, o lagarto avança repentinamente e morde a mão do trabalhador.
Após o ataque, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou passar por um procedimento cirúrgico ainda no mesmo dia.
Segundo informações divulgadas posteriormente, parte de um dos dedos da mão atingida teve de ser amputada em decorrência das lesões causadas pela mordida.
As circunstâncias do incidente não foram detalhadas, e o estado de saúde do trabalhador não foi informado.
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