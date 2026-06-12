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INCIDENTE

Homem perde parte do dedo após ser atacado por lagarto; veja vídeo

Ele tentava dar água ao animal no momento em que foi atacado

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 15:09:29 Editado em 12.06.2026, 15:11:46
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Um trabalhador ficou ferido após ser atacado por um lagarto na última terça-feira (09), na região de Florestal de Rondonópolis, em Mato Grosso. O incidente foi registrado em vídeo por um colega de trabalho e ganhou repercussão nas redes sociais.

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As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima do réptil segurando uma garrafa, aparentemente com a intenção de oferecer água ao animal. Poucos segundos depois, o lagarto avança repentinamente e morde a mão do trabalhador.

Após o ataque, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou passar por um procedimento cirúrgico ainda no mesmo dia.

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Segundo informações divulgadas posteriormente, parte de um dos dedos da mão atingida teve de ser amputada em decorrência das lesões causadas pela mordida.

As circunstâncias do incidente não foram detalhadas, e o estado de saúde do trabalhador não foi informado.


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Homem perde parte do dedo após ser atacado por lagarto; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução

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