Homem pedala em meio a vários jacarés no Pantanal; Vídeo

No último final de semana, um vídeo de um ciclista repercutiu nas redes sociais. No registro, é possível ver Fernando Fernandes de Bessa, de 39 anos, andando de bicicleta em meio a jacarés no Pantanal mato-grossense.

De acordo com o ciclista, o objetivo de publicar o vídeo foi para impulsionar o turismo no Pantanal e mostrar que é possível uma convivência harmoniosa com os animais.

Ele conta que fazia um passeio de bicicleta pela Rodovia Transpantaneira quando passou por um grupo grande de jacarés aglomerado às margens de um lago. Os jacarés tomavam banho de sol ainda no início da manhã.

No vídeo, Fernando vai até certo ponto e desce da bicicleta. Ele anda devagar e segue o trajeto muito próximo dos animais, que se afastam e correm para a água.

O ciclista recebeu críticas das pessoas nas redes sociais, mas reafirma que não teve a intenção de invadir o espaço dos animais ou de assustá-los.

Veja:

Com informações; G1.