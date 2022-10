Homem passa por cirurgia para retirar copo de metal do corpo

Da Redação

Exames de imagem mostraram o objeto dentro do corpo do jovem

Um homem de 22 anos da cidade de Bettiah, na Índia, foi submetido a uma cirurgia de emergência para retirar um copo de metal do corpo. O caso aconteceu na terça-feira (4). De acordo com a imprensa local, o objeto, de 14 centímetros de comprimento e 7 de diâmetro, foi introduzido pelo próprio paciente através do ânus durante uma bebedeira.

Conforme os médicos do Patna Medical College Hospital, o paciente chegou ao pronto socorro às 4 horas da madrugada com fortes dores e sangramento no reto. Exames de imagem mostraram o objeto dentro do corpo do jovem.

Onze médicos participaram da cirurgia para remover o copo. Um pedaço do intestino do paciente foi cortado e, para permitir a evacuação do aparelho digestivo, ele está temporariamente usando uma bolsa de colostomia. A expectativa é que Kumar tenha alta na próxima semana e retire a bolsa de colostomia daqui a três meses.

Com informações do Metrópoles.

