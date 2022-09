Homem passa por cirurgia para retirar bola de 7 cm do ânus

Da Redação

O caso foi registrado na Jordânia

Um homem, de 51 anos, precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico de emergência para poder retirar uma bola de plástico de 7 centímetros de diâmetro que ficou presa em seu ânus. As informações são do jornal The Sun.

O caso foi divulgado na terça-feira (13) e aconteceu em Irbid, na Jordânia. O paciente foi ao Hospital Universitário Princess Basma acompanhado da esposa dois dias após o objeto ficar preso em seu corpo. Conforme noticiado, ele tentou retirar a bola com o auxílio de uma colher e uma chave de fenda, mas não obteve sucesso, por conta disso, precisou procurar ajuda médica.

A bola, que fazia parte de um aspirador de pó, ficou presa na pélvis do paciente. Ele contou aos médicos que introduziu o objeto no próprio corpo com a esperança de solucionar um problema de hemorroidas. A equipe relatou, entretanto, não ter encontrado evidências desta condição de saúde.



Os profissionais de saúde tentaram, primeiramente, remover a bola manualmente, com a ajuda de lubrificante, mas o objeto não saiu. Na sequência, tentaram a remoção através do estômago do homem, empurrando a bola para baixo para que saísse pelo reto, mas as tentativas também falharam.

“Infelizmente, o corpo estranho estava firmemente preso na pélvis, movendo a bola impactada para cima”, escreveram os médicos em um artigo publicado na International Journal of Surgery Case Reports.

Por fim, a equipe optou por cortar a bola em três pedaços menores com a ajuda de uma furadeira elétrica inserida no ânus do paciente. O procedimento durou sete horas. Depois de ter todos os pedaços retirados do corpo e se recuperar da cirurgia, o paciente recebeu alta.

