Homem passa mal e morre durante treino em academia de Alagoas

Um homem, de 39 anos, morreu após passar mal enquanto realizava exercícios físicos em uma academia da cidade de Arapiraca, no Alagoas. A fatalidade foi registrada em uma estabelecimento localizado na Ladeira do Ouro Claudionor, nesta sexta-feira (2).

Jefferson Geovany Santos chegou a ser atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu. De acordo com a equipe médica, ele teria sofrido um infarto.

Nas redes sociais, ele era conhecido como Jeff Santos e trabalhava como coach e treinador de musculação. O homem postava diversas fotos suas em treinos na academia. Os exercícios faziam parte da sua rotina.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu na academia para recolher o corpo.





Fonte: Com informações GazetaNews.

