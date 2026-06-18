Homem passa 12 anos de pé por sacrífico religioso e inchaço das pernas impressiona; veja vídeo







Um monge hindu da Índia tem chamado atenção internacional após revelar que permanece sem se sentar ou deitar há 12 anos como parte de uma rigorosa prática espiritual. A decisão, motivada por um voto religioso, provocou alterações significativas em seu corpo, incluindo inchaço nos pés e deformações nas pernas.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Conhecido como Dulal Giri Ji Maharaj, o religioso abandonou os estudos universitários para seguir a vida ascética, marcada pela renúncia a confortos materiais em busca de desenvolvimento espiritual. Dentro da tradição hindu, praticantes que adotam esse tipo de penitência são chamados de Standing Babas ou khareshwari.

O voto assumido pelo monge consiste em permanecer permanentemente em posição ereta, sem sentar ou deitar, como forma de devoção ao deus Shiva, uma das principais divindades do hinduísmo.

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Para conseguir descansar sem descumprir o compromisso religioso, Maharaj utiliza uma estrutura equipada com correias de sustentação. O equipamento mantém seu corpo apoiado durante o sono e evita quedas, permitindo que ele descanse sem assumir uma posição horizontal.

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A prática extrema trouxe consequências físicas visíveis ao longo dos anos. De acordo com relatos, a permanência contínua em pé compromete a circulação sanguínea, favorecendo o surgimento de inchaços, varizes e alterações na coloração da pele das pernas. Atualmente, auxiliares do templo realizam cuidados frequentes para amenizar os efeitos causados pelo esforço prolongado.

Apesar das limitações e do desgaste físico, o monge afirma permanecer comprometido com sua jornada espiritual. Segundo a crença seguida pelos adeptos dessa tradição, a submissão voluntária do corpo a desafios severos contribui para a purificação do karma acumulado ao longo da vida.

O objetivo final da penitência é alcançar um elevado estado de iluminação espiritual e fortalecer a conexão com o divino após a conclusão do período estabelecido pelo voto religioso.

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